只要俄罗斯还指望通过对乌克兰施压来实现其在战场上未能达成的目标，它就不会做好进行严肃谈判的准备。乌克兰外交部长安德烈·西比加强调，必须维持并加强国际社会对侵略者的施压。

“只要俄罗斯仍认为，可以通过向乌克兰施压迫使其投降，从而实现其入侵目标——那些它在战场上无法实现的目标—— 它就不会准备进行认真的谈判，”西比加表示。

正因如此，他指出，维持并加大对俄罗斯的压力对于结束战争仍至关重要。

“以实力换和平——这是唯一行之有效的战略。但这种实力必须针对侵略者，而不是针对正在自卫的国家，”这位部长强调道。

“仅靠压制乌克兰的抵抗无法结束这场战争。只有制止侵略者的进攻，才能结束这场战争，”他补充道。

西比加此番表态是对俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的助手尤里·乌沙科夫言论的回应。乌沙科夫曾抱怨称，美国迄今未能对乌克兰施压，迫使其接受和平条件。

据乌沙科夫称，阿拉斯加峰会后，华盛顿似乎能够向基辅“强加”其条件，但这一情况并未发生，因此他认为还需与整个欧洲进行对话。

来源：乌克兰外交部

此前，泽连斯基曾评估了与俄罗斯进行新一轮和平谈判的前景。

在此之前，俄罗斯独裁者的助手尤里·乌沙科夫表示，计划于11月上旬在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

此外，乌沙科夫还表示，俄罗斯、美国和中国已开始筹备弗拉基米尔·普京、唐纳德·特朗普和习近平的三方会晤。据普京的助手称，莫斯科、华盛顿和北京据称已做好举行此次会晤的准备。

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