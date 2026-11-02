Sztab Generalny poinformował o rekordowych stratach rosyjskich sił zbrojnych w 2026 roku
W ciągu ostatniej doby, 1 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 500 rosyjskich okupantów. Jest to największa dzienna liczba strat wśród personelu armii RF od początku 2026 roku, według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.
W wojnie z Ukrainą Rosja straciła, według stanu na 2 listopada:
- personelu – około 1 592 770 (+2 500) osób;
- czołgów – 12 452 (+1) szt.;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 629 (+7) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 51 801 (+46) sztuk;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 251 (+2) szt.;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 731 (+1) szt.;
- samolotów – 452 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 063 (+9) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 592 541 (+936) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 140 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 169 110 (+371) szt.;
- techniki specjalnej – 4 863 (+2) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Przypomnijmy, że rosyjscy okupanci zintensyfikowali ataki szturmowe i wykorzystanie sprzętu na północy obwodu charkowskiego.
W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które udało się zająć rosyjskim wojskom okupacyjnym w tym samym okresie.
W październiku 2026 roku armia rosyjska straciła 54 400 żołnierzy zabitych i ciężko rannych, co stanowi najwyższy miesięczny wskaźnik od początku pełnej inwazji. To jak 9 parad na Placu Czerwonym, 200 wagonów metra lub liczba mieszkańców Czukotki.