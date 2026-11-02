W ciągu ostatniej doby, 1 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 500 rosyjskich okupantów. Jest to największa dzienna liczba strat wśród personelu armii RF od początku 2026 roku, według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła, według stanu na 2 listopada:

personelu – około 1 592 770 (+2 500) osób;

czołgów – 12 452 (+1) szt.;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 629 (+7) sztuk;

systemów artyleryjskich – 51 801 (+46) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 251 (+2) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 731 (+1) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 063 (+9) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 592 541 (+936) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 140 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 169 110 (+371) szt.;

techniki specjalnej – 4 863 (+2) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Przypomnijmy, że rosyjscy okupanci zintensyfikowali ataki szturmowe i wykorzystanie sprzętu na północy obwodu charkowskiego.

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które udało się zająć rosyjskim wojskom okupacyjnym w tym samym okresie.

W październiku 2026 roku armia rosyjska straciła 54 400 żołnierzy zabitych i ciężko rannych, co stanowi najwyższy miesięczny wskaźnik od początku pełnej inwazji. To jak 9 parad na Placu Czerwonym, 200 wagonów metra lub liczba mieszkańców Czukotki.

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