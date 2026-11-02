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Sztab Generalny poinformował o rekordowych stratach rosyjskich sił zbrojnych w 2026 roku

UA NEWS 02 listopada 2026 08:13
Sztab Generalny poinformował o rekordowych stratach rosyjskich sił zbrojnych w 2026 roku

W ciągu ostatniej doby, 1 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 500 rosyjskich okupantów. Jest to największa dzienna liczba strat wśród personelu armii RF od początku 2026 roku, według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

 

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła, według stanu na 2 listopada:

  • personelu – około 1 592 770 (+2 500) osób;
  • czołgów – 12 452 (+1) szt.;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 629 (+7) sztuk;
  • systemów artyleryjskich – 51 801 (+46) sztuk;
  • systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 251 (+2) szt.;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 731 (+1) szt.;
  • samolotów – 452 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 3 063 (+9) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 592 541 (+936) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 140 (+0) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 169 110 (+371) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 863 (+2) szt.
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Źródło: Sztab Generalny

Przypomnijmy, że rosyjscy okupanci zintensyfikowali ataki szturmowe i wykorzystanie sprzętu na północy obwodu charkowskiego.

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które udało się zająć rosyjskim wojskom okupacyjnym w tym samym okresie

W październiku 2026 roku armia rosyjska straciła 54 400 żołnierzy zabitych i ciężko rannych, co stanowi najwyższy miesięczny wskaźnik od początku pełnej inwazji. To jak 9 parad na Placu Czerwonym, 200 wagonów metra lub liczba mieszkańców Czukotki.

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