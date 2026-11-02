总参谋部通报称，2026年俄军伤亡人数创下历史新高

在过去24小时内，即11月1日，乌克兰守军消灭了2500名俄罗斯占领军。据乌克兰武装部队总参谋部数据，这是自2026年初以来俄罗斯联邦军队单日人员伤亡人数最高的一次。

截至11月2日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 592 770人（+2 500人）；

坦克——12 452（+1）辆；

装甲战斗车——25 629辆（+7辆）；

火炮系统——51 801（+46）门；

多管火箭炮系统——2 251（+2）套；

防空武器——1 731 (+1) 套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 063 (+9) 套；

作战-战术级无人机——592 541 (+936) 架；

巡航导弹——5 140 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2 (+0) 艘；

汽车及油罐车——169 110 (+371) 辆；

特种装备——4 863 (+2) 辆

来源：总参谋部

需要指出的是，俄罗斯占领军在哈尔科夫州北部加强了强攻行动并大量动用军事装备。

10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比俄占领军同期占领的领土面积多出10.4平方公里。

2026年10月，俄军阵亡及重伤人数达54,400人，创下全面入侵以来的单月最高纪录。 这相当于9场红场阅兵、200节地铁车厢，或者楚科奇半岛的总人口。

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