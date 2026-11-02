Генеральный штаб сообщил о рекордных потерях российских войск в 2026 году

За прошедшие сутки, 1 ноября, украинские защитники уничтожили 2 500 российских оккупантов. Это самый высокий суточный показатель потерь личного состава армии РФ с начала 2026 года, по данным Генерального штаба ВСУ.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 2 ноября потеряла:

личного состава – около 1 592 770 (+2 500) человек;

танков – 12 452 (+1) шт.;

боевых бронированных машин – 25 629 (+7) шт.;

артиллерийских систем – 51 801 (+46) шт.;

РСЗО – 2 251 (+2) шт.;

средств ПВО – 1 731 (+1) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 063 (+9) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 592 541 (+936) шт.;

крылатых ракет – 5 140 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 169 110 (+371) шт.;

специальной техники – 4 863 (+2) ед.

Источник: Генштаб

Напомним, российские оккупанты активизировали штурмы и применение техники на севере Харьковской области.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

В октябре 2026 года российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военнослужащих, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Это как 9 парадов на Красной площади, 200 вагонов метро или население Чукотки.

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