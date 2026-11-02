Первая леди США Мелания Трамп заявила об успешном завершении гуманитарной паузы в боевых действиях в Олешках, на временно оккупированной Россией территории Херсонской области Украины. Как сообщает Anadolu Agency, во время операции в город доставили крайне необходимую гуманитарную помощь и эвакуировали почти 800 человек.

Сроки гуманитарной паузы

По словам Трамп, режим прекращения огня начался 27 октября и завершился 1 ноября, как и было запланировано. Она назвала миссию успешной и выразила надежду, что гуманитарная инициатива может стать основой для длительного мира между Россией и Украиной.

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Заявление омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что стороны соблюдали свои обязательства на протяжении гуманитарной операции. По его словам, пауза позволила доставить помощь в Олешки и безопасно вывезти гражданских, которые хотели покинуть город.

Лубинец также сообщил, что операцию проводили в рамках гуманитарных усилий с участием уполномоченной Российской Федерации, государства-агрессора, по правам человека Яны Лантратовой и при координации первой леди США. По его словам, он и Лантратова изучают возможности для дальнейших гуманитарных инициатив.

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