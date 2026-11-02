Pierwsza dama USA Melania Trump ogłosiła pomyślne zakończenie humanitarnej przerwy w działaniach zbrojnych w Oleszkach, na tymczasowo okupowanym przez Rosję terytorium obwodu chersońskiego Ukrainy. Jak podaje Anadolu Agency, podczas operacji do miasta dostarczono krytycznie potrzebną pomoc humanitarną i ewakuowano prawie 800 osób.

Terminy humanitarnej przerwy

Według Trump zawieszenie broni rozpoczęło się 27 października i zakończyło 1 listopada, zgodnie z planem. Nazwała misję sukcesem i wyraziła nadzieję, że inicjatywa humanitarna może stać się podstawą trwałego pokoju między Rosją a Ukrainą.

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Oświadczenie rzecznika praw obywatelskich

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubiniec oświadczył, że strony wywiązywały się ze swoich zobowiązań podczas operacji humanitarnej. Według niego przerwa umożliwiła dostarczenie pomocy do Oleszek i bezpieczną ewakuację cywilów, którzy chcieli opuścić miasto.

Lubiniec poinformował również, że operację przeprowadzono w ramach działań humanitarnych z udziałem Jany Łantratowej, pełnomocniczki Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, ds. praw człowieka, oraz pod koordynacją pierwszej damy USA. Według niego on i Łantratowa badają możliwości dalszych inicjatyw humanitarnych.

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