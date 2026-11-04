W nocy rosyjskie drony zaatakowały Połtawę; uszkodzono zakład

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Połtawę za pomocą dronów, w wyniku czego uszkodzeniu uległ jeden z zakładów. O skutkach ataku poinformował przewodniczący Połtawskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Dyakivnych.

Według informacji Dyakivnycha wróg uderzył na prywatne przedsiębiorstwo.

„W Połtawie wrogi dron uderzył w teren jednego z prywatnych przedsiębiorstw. Wstępnie – nie ma ofiar. Informacje są weryfikowane” – napisał Dyakivnych.

Wcześniej w obwodzie poltawskim w wyniku ataku drona ucierpiało dziecko.

W piątek, 30 października, w Poltavie odnotowano upadek rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego na terenie spółdzielni garażowej. W wyniku tego zapaliły się pomieszczenia garażowe oraz samochód osobowy.

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w rejonie kremenczuskim obwodu poltawskiego. Informacje na temat skutków wrogiego ataku są obecnie weryfikowane.

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