У Полтаві дрон упав на території гаражного кооперативу: постраждали двоє чоловіків
0:00 / 0:00
У п’ятницю, 30 жовтня, у Полтаві зафіксували падіння російського безпілотника на території гаражного кооперативу.
Внаслідок цього загорілися гаражне приміщення та легковий автомобіль.
Постраждали двоє чоловіків віком 71 та 73 роки. Одного з них із травмами середньої тяжкості госпіталізували.
Другому медики надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. На місці події працювали відповідні служби.
Джерело: Полтавська ОВА (Telegram)
У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.
Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.
Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава — під ударами опинилися Епіцентри.