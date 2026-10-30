У Полтаві дрон упав на території гаражного кооперативу: постраждали двоє чоловіків

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У п’ятницю, 30 жовтня, у Полтаві зафіксували падіння російського безпілотника на території гаражного кооперативу.

Внаслідок цього загорілися гаражне приміщення та легковий автомобіль.

Постраждали двоє чоловіків віком 71 та 73 роки. Одного з них із травмами середньої тяжкості госпіталізували.

Другому медики надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. На місці події працювали відповідні служби.

Джерело: Полтавська ОВА (Telegram)

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