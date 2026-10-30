В Полтаве дрон упал на территории гаражного кооператива: пострадали двое мужчин
В пятницу, 30 октября, в Полтаве зафиксировали падение российского беспилотника на территории гаражного кооператива.
В результате загорелись гаражное помещение и легковой автомобиль.
Пострадали двое мужчин в возрасте 71 и 73 лет. Одного из них с травмами средней тяжести госпитализировали.
Второму медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. На месте происшествия работали соответствующие службы.
Источник: Полтавская ОГА (Telegram)
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