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В Полтаве дрон упал на территории гаражного кооператива: пострадали двое мужчин

UA NEWS 30 Октября 2026 14:32
В Полтаве дрон упал на территории гаражного кооператива: пострадали двое мужчин

В пятницу, 30 октября, в Полтаве зафиксировали падение российского беспилотника на территории гаражного кооператива. 

В результате загорелись гаражное помещение и легковой автомобиль.

 Пострадали двое мужчин в возрасте 71 и 73 лет. Одного из них с травмами средней тяжести госпитализировали.

Второму медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. На месте происшествия работали соответствующие службы.

Источник: Полтавская ОГА (Telegram)

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