W Połtawie dron spadł na teren spółdzielni garażowej: rannych zostało dwóch mężczyzn
W piątek, 30 października, w Połtawie odnotowano upadek rosyjskiego drona na terenie spółdzielni garażowej.
W wyniku tego doszło do pożaru pomieszczeń garażowych oraz samochodu osobowego.
Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 71 i 73 lat. Jeden z nich, z obrażeniami o średnim stopniu ciężkości, został hospitalizowany.
Drugiemu lekarze udzielili pomocy na miejscu, jednak odmówił on hospitalizacji. Na miejscu zdarzenia działały odpowiednie służby.
Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Poltawie (Telegram)
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