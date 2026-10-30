W Połtawie dron spadł na teren spółdzielni garażowej: rannych zostało dwóch mężczyzn

W piątek, 30 października, w Połtawie odnotowano upadek rosyjskiego drona na terenie spółdzielni garażowej.

W wyniku tego doszło do pożaru pomieszczeń garażowych oraz samochodu osobowego.

Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 71 i 73 lat. Jeden z nich, z obrażeniami o średnim stopniu ciężkości, został hospitalizowany.

Drugiemu lekarze udzielili pomocy na miejscu, jednak odmówił on hospitalizacji. Na miejscu zdarzenia działały odpowiednie służby.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Poltawie (Telegram)

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