+7° Київ +10° Варшава +19° Вашингтон
$ 45.58 € 50.76 zł 11.52
$ 45.58 € 50.76 zł 11.52
+7° Київ +10° Варшава +19° Вашингтон
Головне Війна з рф

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві

UA NEWS 28 Жовтня 2026 20:38
У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві
0:00 / 0:00

У Дніпрі внаслідок російського удару по промисловому підприємству виникла пожежа.

«Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Зайнялася пожежа», - ідеться в повідомленні.

Попередньо, без постраждалих.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава — під ударами опинилися Епіцентри.

Roshen підтвердила російський удар по виробничому комплексу у Вінниці.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток