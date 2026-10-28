У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві

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У Дніпрі внаслідок російського удару по промисловому підприємству виникла пожежа.

«Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Зайнялася пожежа», - ідеться в повідомленні.

Попередньо, без постраждалих.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава — під ударами опинилися Епіцентри.

Roshen підтвердила російський удар по виробничому комплексу у Вінниці.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

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