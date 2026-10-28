У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві
У Дніпрі внаслідок російського удару по промисловому підприємству виникла пожежа.
«Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Зайнялася пожежа», - ідеться в повідомленні.
Попередньо, без постраждалих.
Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.
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