W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie
W Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku na zakład przemysłowy wybuchł pożar.
„Wróg przeprowadził atak na zakład przemysłowy w Dnieprze. Wybuchł pożar” – czytamy w komunikacie.
Wstępnie nie odnotowano ofiar.
Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.
Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim, jest jedna ofiara śmiertelna.
Charków, Zaporoże, Winnica i Połtawa – atakom uległy sklepy „Epicentrum”.
Firma „Roshen” potwierdziła rosyjski atak na kompleks produkcyjny w Winnicy.
Wcześniej Rosja przeprowadziła atak rakietami KAB na Charków; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni.
W rejonie Bogoduchowa w obwodzie charkowskim 11 października rosyjscy żołnierze zaatakowali za pomocą drona ciężarówkę należącą do przedsiębiorstwa rolnego. W wyniku ataku zginął kierowca.