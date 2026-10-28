W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie

W Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku na zakład przemysłowy wybuchł pożar.

„Wróg przeprowadził atak na zakład przemysłowy w Dnieprze. Wybuchł pożar” – czytamy w komunikacie.

Wstępnie nie odnotowano ofiar.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim, jest jedna ofiara śmiertelna.

Charków, Zaporoże, Winnica i Połtawa – atakom uległy sklepy „Epicentrum”.

Firma „Roshen” potwierdziła rosyjski atak na kompleks produkcyjny w Winnicy.

Wcześniej Rosja przeprowadziła atak rakietami KAB na Charków; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni.

W rejonie Bogoduchowa w obwodzie charkowskim 11 października rosyjscy żołnierze zaatakowali za pomocą drona ciężarówkę należącą do przedsiębiorstwa rolnego. W wyniku ataku zginął kierowca.

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