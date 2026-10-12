Roshen підтвердила російський удар по виробничому комплексу у Вінниці

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Російські війська атакували виробничий комплекс кондитерської корпорації Roshen у Вінниці.

У компанії заявили, що після повітряної тривоги працівників оперативно евакуювали, завдяки чому вдалося зберегти їхні життя.

У корпорації також спростували інформацію про нібито виробництво безпілотників на підприємствах компанії. Там наголосили, що заводи виготовляють кондитерську продукцію, а вінницький комплекс є цивільним об’єктом.

У Roshen заявили про необхідність розслідування атаки та належної правової оцінки дій винних.

Джерело: Roshen

У Вінниці 12 жовтня російський безпілотник влучив у кондитерську фабрику Roshen.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

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