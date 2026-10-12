Roshen підтвердила російський удар по виробничому комплексу у Вінниці
Російські війська атакували виробничий комплекс кондитерської корпорації Roshen у Вінниці.
У компанії заявили, що після повітряної тривоги працівників оперативно евакуювали, завдяки чому вдалося зберегти їхні життя.
У корпорації також спростували інформацію про нібито виробництво безпілотників на підприємствах компанії. Там наголосили, що заводи виготовляють кондитерську продукцію, а вінницький комплекс є цивільним об’єктом.
У Roshen заявили про необхідність розслідування атаки та належної правової оцінки дій винних.
Джерело: Roshen
У Вінниці 12 жовтня російський безпілотник влучив у кондитерську фабрику Roshen.
Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.
У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.