Відео: РФ атакувала завод Roshen у Вінниці
У Вінниці 12 жовтня російський безпілотник влучив у кондитерську фабрику Roshen.
Про удар по підприємству повідомляють на тлі російської атаки на місто.
Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 14:46. О 15:36 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку Вінниці з півночі.
Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місце виїхали відповідні служби, інформацію про наслідки атаки уточнюють.
Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.
У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.
Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.