Відео: РФ атакувала завод Roshen у Вінниці

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У Вінниці 12 жовтня російський безпілотник влучив у кондитерську фабрику Roshen.

Про удар по підприємству повідомляють на тлі російської атаки на місто.

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 14:46. О 15:36 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку Вінниці з півночі.

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місце виїхали відповідні служби, інформацію про наслідки атаки уточнюють.

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Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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