Видео: РФ атаковала завод «Рошен» в Виннице
12 октября в Виннице российский беспилотник поразил кондитерскую фабрику «Рошен».
Об ударе по предприятию сообщают на фоне российской атаки на город.
Воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 14:46. В 15:36 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении Винницы с севера.
Начальница Винницкой ОГА Наталья Заболотная подтвердила попадание в объект гражданской инфраструктуры. На место выехали соответствующие службы, информацию о последствиях атаки уточняют.
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.