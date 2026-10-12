Видео: РФ атаковала завод «Рошен» в Виннице

12 октября в Виннице российский беспилотник поразил кондитерскую фабрику «Рошен».

Об ударе по предприятию сообщают на фоне российской атаки на город.

Воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 14:46. В 15:36 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении Винницы с севера.

Начальница Винницкой ОГА Наталья Заболотная подтвердила попадание в объект гражданской инфраструктуры. На место выехали соответствующие службы, информацию о последствиях атаки уточняют.

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Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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