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«Рошен» подтвердила нанесение российского удара по производственному комплексу в Виннице

UA NEWS 12 Октября 2026 21:05
«Рошен» подтвердила нанесение российского удара по производственному комплексу в Виннице

Российские войска атаковали производственный комплекс кондитерской корпорации «Roshen» в Виннице. 

В компании заявили, что после воздушной тревоги сотрудников оперативно эвакуировали, благодаря чему удалось спасти их жизни.

В корпорации также опровергли информацию о якобы производстве беспилотников на предприятиях компании. Там подчеркнули, что заводы производят кондитерскую продукцию, а винницкий комплекс является гражданским объектом.

В Roshen заявили о необходимости расследования атаки и надлежащей правовой оценки действий виновных.

Источник: Roshen

В Виннице 12 октября российский беспилотник поразил кондитерскую фабрику Roshen. 

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

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