«Рошен» подтвердила нанесение российского удара по производственному комплексу в Виннице
Российские войска атаковали производственный комплекс кондитерской корпорации «Roshen» в Виннице.
В компании заявили, что после воздушной тревоги сотрудников оперативно эвакуировали, благодаря чему удалось спасти их жизни.
В корпорации также опровергли информацию о якобы производстве беспилотников на предприятиях компании. Там подчеркнули, что заводы производят кондитерскую продукцию, а винницкий комплекс является гражданским объектом.
В Roshen заявили о необходимости расследования атаки и надлежащей правовой оценки действий виновных.
Источник: Roshen
В Виннице 12 октября российский беспилотник поразил кондитерскую фабрику Roshen.
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.