«Рошен» подтвердила нанесение российского удара по производственному комплексу в Виннице

Российские войска атаковали производственный комплекс кондитерской корпорации «Roshen» в Виннице.

В компании заявили, что после воздушной тревоги сотрудников оперативно эвакуировали, благодаря чему удалось спасти их жизни.

В корпорации также опровергли информацию о якобы производстве беспилотников на предприятиях компании. Там подчеркнули, что заводы производят кондитерскую продукцию, а винницкий комплекс является гражданским объектом.

В Roshen заявили о необходимости расследования атаки и надлежащей правовой оценки действий виновных.

Источник: Roshen

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