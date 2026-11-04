Ночью российские дроны нанесли удар по Полтаве, повреждено предприятие

В ночь на 4 ноября российские войска нанесли удар по Полтаве с помощью беспилотников, в результате чего было повреждено одно из предприятий. О последствиях удара сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

По информации Дякивнича, враг нанес удар по частному предприятию.

«В Полтаве вражеский БПЛА попал по территории одного из частных предприятий. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется», – написал Дякивнич.

Ранее в Полтавской области в результате атаки дрона пострадал ребенок.

В пятницу, 30 октября, в Полтаве зафиксировали падение российского беспилотника на территории гаражного кооператива. В результате загорелись гаражное помещение и легковой автомобиль.

В ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях вражеского удара в настоящее время уточняется.

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