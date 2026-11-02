В России заявили о кибератаке на приложение МЧС — NDTV World

Министерство чрезвычайных ситуаций России, государства-агрессора, заявило о масштабной кибератаке на свое мобильное приложение для предупреждения об атаках дронов и других угрозах. По утверждению ведомства, злоумышленники получили возможность отправлять населению ложную информацию.

Заявление российского ведомства

В сообщении российского МЧС в Telegram указали, что специалисты работают над устранением проблемы. Об инциденте сообщает NDTV World.

Заявление российского ведомства появилось через несколько часов после сообщений Украины о вероятном вмешательстве в работу приложения «Воздушная тревога». В нем появились ложные предупреждения о радиационной угрозе.

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Сообщение Украины

Воздушные силы Украины и Центр противодействия дезинформации сообщили, что приложение, вероятно, подверглось враждебному вмешательству. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил AFP факт взлома приложения.

Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI в публикации в X назвал Россию ответственной за взлом. В то же время отдельное приложение, касающееся Киева, продолжило работать нормально, сообщили городские власти Киева.

Пауза в боях

Кибератаки произошли после завершения самого длительного перемирия с начала войны России против Украины, ограниченного восточной частью Херсонской области. По данным издания, пауза в боях позволила провести гуманитарную миссию в украинском городе Олешки Херсонской области, временно оккупированном Россией.

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