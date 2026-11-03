Киевский стартап CODE380 разработал карманный приёмник D·Vision SDR, с помощью которого украинские подразделения могут просматривать видео с камер многих российских дронов. Как сообщает TechCrunch, устройство принимает видеосигналы, передаваемые по эфиру без шифрования. Это позволяет видеть направление движения беспилотника и цель, на которую его наводит оператор.

Компактный приёмник

D·Vision SDR весит около 10 унций. По данным Defense News, это менее половины веса некоторых других украинских моделей, которые весят несколько фунтов.

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Приёмник также работает на радиочастотах, которые новые российские дроны «Молния» начали использовать для передачи видео в июне. Специалист по радио и советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов в публикации в Facebook, на которую ссылается Defense News, отмечал, что большинство детекторов не видят эти частоты или обнаруживают их плохо. Он также предупреждал, что чрезмерное доверие к детектору может быть опасным.

Ограничения технологии

Бескрестнов предупреждал, что переход на цифровое видео может лишить подобные приёмники возможности принимать сигнал. The New York Times в августе сообщала, что часть «Молний» управляется с применением искусственного интеллекта, использует чипы Nvidia и не излучает сигналов.

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