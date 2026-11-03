Kijowski startup CODE380 opracował kieszonkowy odbiornik D·Vision SDR, za pomocą którego ukraińskie jednostki mogą oglądać obraz z kamer wielu rosyjskich dronów. Jak informuje TechCrunch, urządzenie odbiera sygnały wideo transmitowane drogą radiową bez szyfrowania. Umożliwia to zobaczenie kierunku ruchu drona oraz celu, w który celuje jego operator.

Kompaktowy odbiornik

D·Vision SDR waży około 10 uncji. Według Defense News jest to mniej niż połowa masy niektórych innych ukraińskich modeli, które ważą kilka funtów.

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Odbiornik działa również na częstotliwościach radiowych, których nowsze rosyjskie drony Molniya zaczęły używać do transmisji wideo w czerwcu. Specjalista radiowy i doradca prezydenta Ukrainy Serhij „Flash” Beskrestnow napisał we wpisie na Facebooku, na który powołuje się Defense News, że większość detektorów nie wykrywa tych częstotliwości lub wykrywa je słabo. Ostrzegł również, że nadmierne zaufanie do detektora może być niebezpieczne.

Ograniczenia technologii

Beskrestnow ostrzegał, że przejście na wideo cyfrowe może pozbawić podobne odbiorniki możliwości odbioru sygnału. The New York Times informował w sierpniu, że część dronów Molniya jest sterowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, używa chipów Nvidia i nie emituje sygnałów.

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