基辅初创公司CODE380开发了一款袖珍型D·Vision SDR接收器，乌克兰部队可借此查看许多俄罗斯无人机摄像头传回的视频。TechCrunch报道称，该设备可接收未经加密、通过无线电波传输的视频信号。这使人们能够看到无人机的飞行方向及其操作员瞄准的目标。

紧凑型接收器

D·Vision SDR重约10盎司。据Defense News报道，这还不到一些重达数磅的其他乌克兰型号重量的一半。

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该接收器还可在较新的俄罗斯“Molniya”无人机于6月开始用于传输视频的无线电频率上工作。Defense News援引乌克兰总统顾问、无线电专家谢尔盖·“Flash”·别斯克列斯特诺夫的一则Facebook帖子称，大多数探测器无法探测这些频率，或探测效果不佳。他还警告称，过度相信探测器可能是危险的。

技术限制

别斯克列斯特诺夫警告称，转向数字视频可能会使类似接收器失去接收信号的能力。《纽约时报》8月报道称，部分“Molniya”无人机采用人工智能控制，使用Nvidia芯片，且不发射信号。

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