Российские войска убили жителя Донецкой области, ещё десять мирных жителей получили ранения

За прошедшие сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один мирный житель. Еще десять человек получили ранения.

Об этом глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил в Facebook.

По его словам, россияне убили одного жителя в Краматорске.

Еще 10 человек получили ранения: трое — в Краматорске, четверо — в Славянске, по одному — в Донецке, Дмитро-Дарьевке, Сергеевке.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области (4443 погибших и 10 888 пострадавших) приведено без учета Мариуполя и Волновахи.

Источник: Вадим Филашкин

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