Видео: Конотоп уже четвертые сутки без света после российских ударов

Город Конотоп в Сумской области уже четвертые сутки остается без электроснабжения после российских ударов в ночь на 24 октября. На данный момент прогнозов относительно восстановления электроснабжения нет. В большей части города также отсутствует газоснабжение.

Об этом сообщил мэр Артем Семенихин в эфире «Суспильного» и на своем Telegram-канале.

По словам мэра, в результате российских ударов повреждены учебные заведения. Местная больница продолжает работать благодаря генераторам.

Водоснабжение в городе осуществляется по графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

«Город без электроэнергии, город без газа в большей своей части. Повреждены учебные заведения, даже наша больница сейчас работает на генераторах. Также вода у нас подается согласно графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00», — рассказал Семенихин.

Мэр отметил, что ситуация с электричеством остается неопределенной.

«К сожалению, прогнозов по электроснабжению нет. Никаких прогнозов», — написал он.

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В «Сумыоблэнерго» сообщили, что аварийные бригады непрерывно работают над ликвидацией последствий ударов по объектам энергетики. При этом сроки работ зависят от ситуации с безопасностью и возможности доступа к поврежденным объектам.

Источник: Артем Семенихин

Напомним, российский дрон повредил энергообъект на Буковине, часть Черновцов осталась без света.

Также Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

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