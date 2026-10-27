Film: Konotop już czwartą dobę bez prądu po rosyjskich atakach

Konotop w obwodzie sumskim już czwartą dobę pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach w nocy z 23 na 24 października. Na razie nie ma żadnych prognoz dotyczących przywrócenia zasilania. W większej części miasta brakuje również dostaw gazu.

Informację tę przekazał burmistrz Artem Semenichin w programie telewizji „Suspilne” oraz na swoim kanale w serwisie Telegram.

Według burmistrza w wyniku rosyjskich ataków uszkodzone zostały placówki edukacyjne. Lokalny szpital nadal funkcjonuje dzięki generatorom.

Zaopatrzenie w wodę w mieście odbywa się zgodnie z harmonogramem: od 6:00 do 9:00 oraz od 18:00 do 21:00.

„Miasto jest pozbawione prądu, a w większości również gazu. Placówki edukacyjne są uszkodzone, nawet nasz szpital działa obecnie na generatorach. Również woda jest u nas dostarczana zgodnie z harmonogramem: od 6:00 do 9:00 oraz od 18:00 do 21:00” – powiedział Semenichin.

Burmistrz zaznaczył, że sytuacja z prądem pozostaje niepewna.

„Niestety nie ma żadnych prognoz dotyczących zasilania. Żadnych prognoz” — napisał.

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W „Sumyoblenergo” poinformowano, że ekipy awaryjne nieprzerwanie pracują nad usunięciem skutków uderzeń w obiekty energetyczne. Jednocześnie terminy prac zależą od sytuacji bezpieczeństwa i możliwości dostępu do uszkodzonych obiektów.

Źródło: Artem Semenichin

Przypomnijmy, że rosyjski dron uszkodził obiekt energetyczny na Bukowinie, w wyniku czego część Czerniowców pozostała bez prądu.

Również Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rankiem 25 października część Kijowa została pozbawiona prądu z powodu awarii w sieci. Przerwa w dostawach prądu dotknęła dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

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