Відео: Конотоп четверту добу без світла після російських ударів

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Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч проти 24 жовтня. Наразі прогнозів щодо відновлення світла немає. У більшій частині міста також відсутнє газопостачання.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін в ефірі «Суспільного» та у своєму Telegram-каналі.

За словами мера, через наслідки російських ударів пошкоджено навчальні заклади. Місцева лікарня продовжує працювати завдяки генераторам.

Водопостачання в місті здійснюється за графіком: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.

«Місто без електроенергії, місто без газу в більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, навіть лікарня наша зараз працює на генераторах. Також вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00», — розповів Семеніхін.

Міський голова зазначив, що ситуація зі світлом залишається невизначеною.

«На жаль, прогнозів щодо світла немає. Жодних прогнозів», — написав він.

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У «Сумиобленерго» повідомили, що аварійні бригади безперервно працюють над ліквідацією наслідків ударів по об’єктах енергетики. Водночас терміни робіт залежать від безпекової ситуації та можливості доступу до пошкоджених об’єктів.

Джерело: Артем Семеніхін

Нагадаємо, російський дрон пошкодив енергооб’єкт на Буковині, частина Чернівців залишилася без світла.

Також Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

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