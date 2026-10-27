Відео: Конотоп четверту добу без світла після російських ударів
Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч проти 24 жовтня. Наразі прогнозів щодо відновлення світла немає. У більшій частині міста також відсутнє газопостачання.
Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін в ефірі «Суспільного» та у своєму Telegram-каналі.
За словами мера, через наслідки російських ударів пошкоджено навчальні заклади. Місцева лікарня продовжує працювати завдяки генераторам.
Водопостачання в місті здійснюється за графіком: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.
«Місто без електроенергії, місто без газу в більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, навіть лікарня наша зараз працює на генераторах. Також вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00», — розповів Семеніхін.
Міський голова зазначив, що ситуація зі світлом залишається невизначеною.
«На жаль, прогнозів щодо світла немає. Жодних прогнозів», — написав він.
У «Сумиобленерго» повідомили, що аварійні бригади безперервно працюють над ліквідацією наслідків ударів по об’єктах енергетики. Водночас терміни робіт залежать від безпекової ситуації та можливості доступу до пошкоджених об’єктів.
Джерело: Артем Семеніхін
Нагадаємо, російський дрон пошкодив енергооб’єкт на Буковині, частина Чернівців залишилася без світла.
Також Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.
Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.