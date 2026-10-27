视频：科诺托普在遭受俄罗斯袭击后已连续第四天断电

苏姆州科诺托普市在10月24日凌晨遭俄罗斯袭击后，已连续第四天处于断电状态。目前尚无恢复供电的时间表。该市大部分地区也处于断气状态。

市长阿尔捷姆·塞梅尼欣在“公共电视台”的直播节目中以及其Telegram频道上通报了这一情况。

据市长称，俄罗斯空袭导致多所学校受损。当地医院目前依靠发电机维持运转。

该市供水按以下时间表进行：6:00至9:00以及18:00至21:00。

“全市大部分地区断电、断气。学校遭到破坏，就连我们的医院现在也靠发电机运转。 此外，我们的供水也是按照时间表进行的：上午6:00至9:00，以及晚上18:00至21:00，”塞梅尼欣说道。

市长指出，供电情况仍不明朗。

“遗憾的是，目前尚无关于供电的预测。没有任何预测，”他在帖文中写道。

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“苏梅州电力公司”表示，应急抢修队正在不间断地抢修受袭的电力设施。同时，抢修工期取决于安全形势以及能否进入受损设施。

来源：阿尔捷姆·塞梅尼欣

此前，一架俄罗斯无人机袭击了布科维纳地区的电力设施，导致切尔诺夫策市部分地区停电。

此外，能源部通报称，另有六个地区发生新的停电事件。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区停电。停电影响了首都的戈洛西夫斯基区、索洛缅斯基区和舍甫琴科区。

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