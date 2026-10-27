Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 27 октября
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 400 российских оккупантов. Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 27 октября 2026 года.
Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 октября потеряла:
- личного состава – около 1 581 840 (+1 400) человек;
- танков – 12 448 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 609 (+0) шт.;
- артиллерийских систем – 51 653 (+21) шт.;
- РСЗО – 2 241 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 727 (+1) ед.;
- самолетов – 449 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 025 (+7) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 584 252 (+1 794) шт.;
- крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 167 472 (+232) шт.;
- специальной техники – 4 859 (+1) ед.
Источник: Генштаб
Ранее оккупированная Луганская область оказалась под массированной атакой БПЛА.
На фронте за сутки зафиксировали 185 боевых столкновений, наиболее ожесточённые — на Покровском направлении.
Напомним, DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.