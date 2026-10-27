总参谋部更新了截至10月27日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据

过去24小时内，乌克兰守军又消灭了1400名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部于2026年10月27日公布了这一数据。

截至10月27日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 581 840人（+1 400人）；

坦克——12 448（+0）辆；

装甲战斗车——25 609辆（+0）；

火炮系统——51 653 (+21) 门；

多管火箭炮系统——2 241（+2）套；

防空武器——1 727 (+1) 套；

飞机——449架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 025 (+7) 套；

作战-战术级无人机——584 252 (+1 794) 架；

巡航导弹——5 138 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——167 472 (+232) 辆；

特种装备——4 859 (+1) 辆

来源：总参谋部

此前，被占领的卢甘斯克州遭到了无人机的密集袭击。

过去24小时内，前线共记录185起交火事件，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

需要指出的是，DeepState监测到俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡和沃兹德维日夫卡附近推进。

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