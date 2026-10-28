10月28日当天，乌克兰国防军与俄军在前线共发生181次交火。最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克方向，敌军在此发动了38次进攻。

“自今日凌晨以来，共发生181次交火。敌军发动了55次空袭，投下188枚制导炸弹。 此外，敌军还出动5249架自杀式无人机实施打击，并对人口聚居区及我军阵地进行了1731次炮击，”通报中写道。

过去24小时内，在南斯洛博扎纳方向，特诺瓦、斯塔里察、奥泽尔内和赫里普尼附近共记录到7起交火事件，其中一次攻击至今尚未结束。

在库皮扬斯克方向，国防军挫败了侵略者在新奥西诺沃地区的一次推进企图。

在利曼方向，纳迪亚、科洛迪亚兹、利曼和迪布罗瓦地区发生了4起交火，其中1场战斗仍在持续。

在斯洛维扬斯克方向，占领军在扎基特诺耶和克里瓦亚卢卡地区发起的两次进攻均被击退。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，我军部队在科斯蒂安蒂诺夫卡、奥列克西耶沃-德鲁日科夫卡、诺沃塞利夫卡、 罗兹基什内、多夫加亚巴尔卡、诺沃格里戈罗夫卡、尼古拉皮利亚、诺沃帕夫洛夫卡和彼得罗夫卡地区，16次成功阻截了敌军的推进。

在波克罗夫斯基方向，托雷茨克、库切里夫亚尔、索菲耶夫卡、维尔内、佐洛托伊·科洛迪亚兹、 新沙霍夫、斯泰皮、新顿巴斯、切尔尼戈夫卡、斯维亚托戈夫卡、多布罗皮利亚、新格里希内、谢尔吉耶夫卡、瓦西利夫卡、乌达奇内、莫洛德茨克和新帕夫洛夫卡等居民点周边地区共记录了38起交火事件，其中3起目前仍在持续。

据初步统计，今日在此共击毙34名占领军，24人受伤；摧毁7辆敌方车辆及59处掩体。另有一辆敌方车辆及25处掩体受损。 摧毁或压制了153架各类无人机。

乌克兰士兵在亚历山德罗夫斯基方向的卡利尼夫斯克村附近成功击退了一次敌军突袭。

在古利亚皮尔方向，科西夫采韦、新扎波罗热、上特尔萨、古利亚皮尔斯克、比洛吉里亚和查里夫内等居民点周边地区共记录到9次袭击。

在奥里霍夫方向，我方守军在新雅科夫利夫卡附近将敌人击退。

在北斯洛博扎恩斯基、克拉马托尔斯基和第聂伯河方向，敌军未实施进攻行动。

在其他方向，局势未发生重大变化。

乌克兰武装部队总参谋部在关于10月28日（周三）22:00时局情的通报中提到了这一点。

2026年10月28日乌克兰战况地图及最激烈战区。

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵在库皮扬斯克方向实施了代号为“维莱斯”的地下特种行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕夫洛·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅等居民点附近的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌人在前线的火力。

当天共发生178次交火——最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克和古利亚皮尔方向

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