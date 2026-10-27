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Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 27 жовтня

UA NEWS 27 Жовтня 2026 07:51
Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 27 жовтня
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Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 російських окупантів. Такі дані Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив станом на 27 жовтня 2026 року.

 

РФ у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 581 840 (+1 400) осіб;
  • танків – 12 448 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 609 (+0) од.;
  • артилерійських систем – 51 653 (+21) од.;
  • РСЗВ – 2 241 (+2) од.;
  • засобів ППО – 1 727 (+1) од.;
  • літаків – 449 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 025 (+7) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 584 252 (+1 794) од.;
  • крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 167 472 (+232) од.;
  • спеціальної техніки – 4 859 (+1) од.
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Джерело: Генштаб

Раніше окупована Луганщина опинилася під масованою атакою БПЛА.

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Нагадаємо, DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки.

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