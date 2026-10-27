Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 27 жовтня
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Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 російських окупантів. Такі дані Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив станом на 27 жовтня 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 581 840 (+1 400) осіб;
- танків – 12 448 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 609 (+0) од.;
- артилерійських систем – 51 653 (+21) од.;
- РСЗВ – 2 241 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 727 (+1) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 025 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 584 252 (+1 794) од.;
- крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 167 472 (+232) од.;
- спеціальної техніки – 4 859 (+1) од.
Джерело: Генштаб
Раніше окупована Луганщина опинилася під масованою атакою БПЛА.
На фронті за добу зафіксували 185 боєзіткнень, найгарячіше — на Покровському напрямку.
Нагадаємо, DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки.