Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 27 жовтня

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Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 російських окупантів. Такі дані Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив станом на 27 жовтня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 581 840 (+1 400) осіб;

танків – 12 448 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 609 (+0) од.;

артилерійських систем – 51 653 (+21) од.;

РСЗВ – 2 241 (+2) од.;

засобів ППО – 1 727 (+1) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 025 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 584 252 (+1 794) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 167 472 (+232) од.;

спеціальної техніки – 4 859 (+1) од.

Джерело: Генштаб

Раніше окупована Луганщина опинилася під масованою атакою БПЛА.

На фронті за добу зафіксували 185 боєзіткнень, найгарячіше — на Покровському напрямку.

Нагадаємо, DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки.

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