Відео: Окупована Луганщина опинилася під масованою атакою БПЛА
0:00 / 0:00
Окупована Луганщина перебуває під масованою атакою безпілотників. На тлі атаки в місті пролунала серія вибухів.
У мережі з’явилися кадри міста після вибухів. Інформація про можливі наслідки атаки наразі не уточнюється.
У ніч на 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ. Після атаки в місті виникли проблеми з електропостачанням.
21 жовтня у тимчасово окупованому Луганську під час атаки безпілотників пролунали десятки вибухів. Під удар, за повідомленнями, потрапила будівля колишнього «Укртелекому».
Окупований Луганськ у ніч проти 9 жовтня кілька годин перебував під масованою атакою безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті виникло кілька осередків пожеж, також спостерігаються перебої з електропостачанням.