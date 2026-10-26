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Окупована Луганщина перебуває під масованою атакою безпілотників. На тлі атаки в місті пролунала серія вибухів.

У мережі з’явилися кадри міста після вибухів. Інформація про можливі наслідки атаки наразі не уточнюється.

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У ніч на 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ. Після атаки в місті виникли проблеми з електропостачанням.

21 жовтня у тимчасово окупованому Луганську під час атаки безпілотників пролунали десятки вибухів. Під удар, за повідомленнями, потрапила будівля колишнього «Укртелекому».

Окупований Луганськ у ніч проти 9 жовтня кілька годин перебував під масованою атакою безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті виникло кілька осередків пожеж, також спостерігаються перебої з електропостачанням.

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