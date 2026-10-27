У Києві через російську атаку тимчасово закрили автосалон Suzuki на Подолі

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Автомобільний та мотосалон офіційного дилера Suzuki на Подолі в Києві тимчасово припинили роботу через пошкодження внаслідок російської атаки вночі 27 жовтня. Водночас відділ сервісного обслуговування продовжує працювати у звичному режимі.

«Повідомляємо, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі було пошкоджено авто- та мотосалони SUZUKI на Подолі. Наразі авто- та мотосалони тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів повідомимо додатково», — йдеться у повідомленні.

Попри пошкодження приміщень, відділ сервісного обслуговування продовжує працювати у звичному режимі. Інформацію про відновлення роботи автосалону й мотосалону та графік прийому клієнтів обіцяють повідомити додатково.

Офіційним імпортером і дистриб’ютором автомобілів Mazda та Suzuki, а також мототехніки Suzuki в Україні є компанія «Авто Інтернейшнл». Вона працює на українському ринку понад 20 років.

Компанія займається імпортом, сертифікацією та митним оформленням транспортних засобів, а також постачанням нових автомобілів, запчастин і аксесуарів.

Дилерська мережа «Авто Інтернейшнл» налічує понад 40 центрів по всій Україні, зокрема власні автосалони та станції технічного обслуговування в Києві на проспекті Степана Бандери та вулиці Новокостянтинівській.

За даними Opendatabot, стовідсотковим власником підприємства є велика японська корпорація ITOCHU Corporation.

Про це повідомила пресслужба автосалону Suzuki.

Увечері 26 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Під час атаки пошкоджень зазнав кампус Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ), також постраждали студенти. Наслідки обстрілу університетської території показали на відео.

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