В Киеве из-за российского нападения временно закрыли автосалон Suzuki на Подоле

Автомобильный и мотосалон официального дилера Suzuki на Подоле в Киеве временно приостановили работу из-за повреждений, полученных в результате российской атаки ночью 27 октября. При этом отдел сервисного обслуживания продолжает работать в обычном режиме.

«Сообщаем, что в результате вражеской атаки этой ночью были повреждены авто- и мотосалоны SUZUKI на Подоле. В настоящее время авто- и мотосалоны временно не будут работать. О возобновлении их работы и графике приема клиентов сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Несмотря на повреждения помещений, отдел сервисного обслуживания продолжает работать в обычном режиме. Информацию о возобновлении работы автосалона и мотосалона, а также о графике приема клиентов обещают сообщить дополнительно.

Официальным импортером и дистрибьютором автомобилей Mazda и Suzuki, а также мототехники Suzuki в Украине является компания «Авто Интернейшнл». Она работает на украинском рынке более 20 лет.

Компания занимается импортом, сертификацией и таможенным оформлением транспортных средств, а также поставкой новых автомобилей, запчастей и аксессуаров.

Дилерская сеть «Авто Интернейшнл» насчитывает более 40 центров по всей Украине, в том числе собственные автосалоны и станции технического обслуживания в Киеве на проспекте Степана Бандеры и улице Новоконстантиновской.

По данным Opendatabot, стопроцентным владельцем предприятия является крупная японская корпорация ITOCHU Corporation.

Об этом сообщила пресс-служба автосалона Suzuki.

Вечером 26 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В ходе атаки повреждения получил кампус Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ), также пострадали студенты. Последствия обстрела университетской территории показали на видео.

Видео: Российская баллистика нанесла удар по кампусу университета в Киеве, есть погибшие — Зеленский.



Видео: В Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи

В Киеве обстрел баллистическими ракетами повредил два медицинских учреждения, есть погибший.

Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.

Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракеты повреждена станция метро «Лесная».

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