В Киеве из-за российского нападения временно закрыли автосалон Suzuki на Подоле
Автомобильный и мотосалон официального дилера Suzuki на Подоле в Киеве временно приостановили работу из-за повреждений, полученных в результате российской атаки ночью 27 октября. При этом отдел сервисного обслуживания продолжает работать в обычном режиме.
«Сообщаем, что в результате вражеской атаки этой ночью были повреждены авто- и мотосалоны SUZUKI на Подоле. В настоящее время авто- и мотосалоны временно не будут работать. О возобновлении их работы и графике приема клиентов сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
Несмотря на повреждения помещений, отдел сервисного обслуживания продолжает работать в обычном режиме. Информацию о возобновлении работы автосалона и мотосалона, а также о графике приема клиентов обещают сообщить дополнительно.
Официальным импортером и дистрибьютором автомобилей Mazda и Suzuki, а также мототехники Suzuki в Украине является компания «Авто Интернейшнл». Она работает на украинском рынке более 20 лет.
Компания занимается импортом, сертификацией и таможенным оформлением транспортных средств, а также поставкой новых автомобилей, запчастей и аксессуаров.
Дилерская сеть «Авто Интернейшнл» насчитывает более 40 центров по всей Украине, в том числе собственные автосалоны и станции технического обслуживания в Киеве на проспекте Степана Бандеры и улице Новоконстантиновской.
По данным Opendatabot, стопроцентным владельцем предприятия является крупная японская корпорация ITOCHU Corporation.
Об этом сообщила пресс-служба автосалона Suzuki.
Вечером 26 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В ходе атаки повреждения получил кампус Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ), также пострадали студенты. Последствия обстрела университетской территории показали на видео.
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