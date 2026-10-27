W Kijowie, w związku z rosyjskim atakiem, tymczasowo zamknięto salon samochodowy Suzuki na Podolu

Salon samochodowy i motocyklowy oficjalnego dealera Suzuki w dzielnicy Podol w Kijowie tymczasowo zawiesił działalność z powodu zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem w nocy z 27 na 28 października. Jednocześnie dział serwisowy nadal działa w zwykłym trybie.

„Informujemy, że w wyniku wrogiego ataku tej nocy uszkodzeniu uległy salony samochodowe i motocyklowe SUZUKI na Podolu. Obecnie salony samochodowe i motocyklowe są tymczasowo nieczynne. O wznowieniu ich działalności oraz harmonogramie przyjmowania klientów poinformujemy w późniejszym terminie” — czytamy w komunikacie.

Pomimo uszkodzeń lokali dział obsługi serwisowej nadal działa w zwykłym trybie. Informacje o wznowieniu działalności salonu samochodowego i motocyklowego oraz harmonogramie przyjmowania klientów zostaną podane w późniejszym terminie.

Oficjalnym importerem i dystrybutorem samochodów marek Mazda i Suzuki, a także motocykli Suzuki na Ukrainie jest firma „Auto International”. Działa ona na rynku ukraińskim od ponad 20 lat.

Firma zajmuje się importem, certyfikacją i odprawą celną pojazdów, a także dostawą nowych samochodów, części zamiennych i akcesoriów.

Sieć dealerska „Auto International” liczy ponad 40 punktów na terenie całej Ukrainy, w tym własne salony samochodowe i stacje obsługi technicznej w Kijowie przy alei Stepana Bandery oraz na ulicy Nowokostyantynowskiej.

Według danych Opendatabot, jedynym właścicielem przedsiębiorstwa jest duża japońska korporacja ITOCHU Corporation.

Informację tę podał dział prasowy salonu Suzuki.

Wieczorem 26 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Kijów. Podczas ataku uszkodzony został kampus Państwowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (DTEU), ucierpieli również studenci. Skutki ostrzału terenu uniwersyteckiego pokazano na filmie.

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