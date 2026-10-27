由于俄罗斯的袭击，基辅波多利区的铃木汽车展厅已暂时关闭

位于基辅波多利区的铃木官方经销商汽车及摩托车展厅，因10月27日夜间俄罗斯袭击造成的损毁，已暂时停止营业。与此同时，售后服务部门仍照常运营。

“现通知，由于今夜敌方袭击，位于波多利区的铃木汽车及摩托车展厅遭到损毁。 目前，汽车和摩托车展厅将暂时停止营业。关于恢复营业及接待客户的时间安排，我们将另行通知，”公告中写道。

尽管展厅设施受损，但售后服务部门仍照常运营。关于汽车展厅和摩托车展厅恢复营业及接待客户的时间安排，公司承诺将另行通知。

“Auto International”公司是马自达（Mazda）和铃木（Suzuki）汽车以及铃木摩托车在乌克兰的官方进口商和经销商。该公司在乌克兰市场已运营超过20年。

该公司主要从事机动车的进口、认证及清关业务，同时供应新车、零部件及配件。

“Auto International”的经销商网络遍布乌克兰全境，拥有40多个服务中心，其中包括位于基辅斯捷潘·班德拉大道和新科斯蒂安蒂诺夫斯卡街的自有汽车展厅及维修站。

据Opendatabot数据显示，该企业的100%所有权归日本大型企业伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）所有。

铃木汽车展厅的新闻处通报了这一消息。

10月26日晚，俄军对基辅发动了导弹袭击。袭击中，国立贸易经济大学（ДТЕУ）校区遭到破坏，部分学生也受到波及。袭击大学校园造成的后果已在视频中展示。

视频：俄罗斯弹道导弹袭击了基辅的一所大学校园，造成人员死亡——泽连斯基。

基辅两家医疗机构遭弹道导弹袭击受损，造成一人死亡。

基辅遭到弹道导弹袭击，左岸传出五声爆炸声。

视频：基辅利索瓦地铁站遭弹道导弹袭击受损。

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