У Краматорську росіяни повторно атакували рятувальників під час гасіння пожежі

У Краматорську Донецької області рятувальники потрапили під повторну російську атаку, коли гасили пожежу в приватному секторі.

«У Краматорську внаслідок російських ударів горіли 9-поверхівка та приватні житлові будинки, де перебували домашні тварини. Під час гасіння пожежі в приватному секторі ворожий БПЛА поцілив у пожежну автоцистерну», - ідеться у повідомленні.

Рятувальники не постраждали.

У Слов’янську через російські удари горіли житлові будинки, складські та господарські споруди, а також вантажівка.

Рятувальники локалізували всі осередки пожеж.

Через складну безпекову ситуацію ліквідацію пожеж на всіх локаціях довелося призупинити.

Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

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