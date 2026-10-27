У Краматорську росіяни повторно атакували рятувальників під час гасіння пожежі
У Краматорську Донецької області рятувальники потрапили під повторну російську атаку, коли гасили пожежу в приватному секторі.
«У Краматорську внаслідок російських ударів горіли 9-поверхівка та приватні житлові будинки, де перебували домашні тварини. Під час гасіння пожежі в приватному секторі ворожий БПЛА поцілив у пожежну автоцистерну», - ідеться у повідомленні.
Рятувальники не постраждали.
У Слов’янську через російські удари горіли житлові будинки, складські та господарські споруди, а також вантажівка.
Рятувальники локалізували всі осередки пожеж.
Через складну безпекову ситуацію ліквідацію пожеж на всіх локаціях довелося призупинити.
Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
Відео: Зеленський попередив про загрозу нового наступу РФ у разі втрати Слов’янська та Краматорська.
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