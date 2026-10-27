W Kramatorsku Rosjanie ponownie zaatakowali ratowników podczas gaszenia pożaru

W Kramatorsku w obwodzie donieckim ratownicy zostali ponownie zaatakowani przez Rosjan, gdy gasili pożar w zabudowie prywatnej.

„W Kramatorsku w wyniku rosyjskich ataków płonął dziewięciopiętrowy budynek oraz prywatne domy mieszkalne, w których przebywały zwierzęta domowe. Podczas gaszenia pożaru w dzielnicy prywatnej wrogi dron trafił w cysternę strażacką” – czytamy w komunikacie.

Ratownicy nie odnieśli obrażeń.

W Słowiańsku w wyniku rosyjskich ataków płonęły budynki mieszkalne, magazyny i budynki gospodarcze, a także ciężarówka.

Ratownicy zlikwidowali wszystkie ogniska pożarów.

Ze względu na trudną sytuację bezpieczeństwa konieczne było wstrzymanie akcji gaśniczych we wszystkich lokalizacjach.

Informację tę podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na Facebooku.

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