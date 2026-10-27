Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliwuje 60–80% rosyjskich dronów odrzutowych – Sztab Generalny

Zgodnie z wynikami analizy ostatnich trzech miesięcy średni wskaźnik zniszczenia rosyjskich odrzutowych dronów uderzeniowych typu „Geran-4” przez siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy wynosi prawie 60%, a podczas odpierania poszczególnych ataków sięga 80%.

Ważną rolę w niszczeniu dronów odrzutowych odgrywa lotnictwo taktyczne — samoloty F-16, Mirage i MiG-29. Równolegle trwa wzmacnianie „małej obrony przeciwlotniczej” przy pomocy najnowszych systemów Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, instalacji przeciwlotniczych Gepard, a także mobilnych grup ogniowych wyposażonych w przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (PZRK).

Ponadto Siły Obronne testują nowe krajowe drony przechwytujące, z których niektóre mają już na swoim koncie dziesiątki zestrzelonych silnikowych bezzałogowców wroga.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Skuteczność zestrzeliwania rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym sięga w niektórych przypadkach 85%, jednak na działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej wpływają warunki pogodowe, intensywność ataków oraz niedobór pocisków. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat wyjaśnił, że mgła utrudnia przechwytywanie celów, ale jednocześnie stwarza trudności również dla strony rosyjskiej.

Na lotnisku wojskowym „Gwardijskie” na okupowanym Krymie budowane są nowe schrony dla rosyjskich dronów typu „Geran”. Jak wynika ze zdjęć satelitarnych, na terenie obiektu powstaje ponad 20 schronów dla dronów oraz około 40 mniejszych konstrukcji przypominających garaże.

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