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Film: Rosja zniszczyła fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena Mikhnich

UA NEWS 28 października 2026 08:35
Film: Rosja zniszczyła fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena Mikhnich

W wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału całkowicie zniszczono fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena.Mikhnich. O utracie zakładu produkcyjnego poinformowano słowami: „Fabryki już nie ma”.

 

W firmie zaznaczono, że w najbliższym czasie skontaktują się ze wszystkimi klientami, których zamówień nie da się obecnie zrealizować, i zwrócą w całości środki za opłacone towary.

„Skontaktujemy się z każdą osobą, której zamówienia nie będzie można wysłać, i zwrócimy pieniądze. Oczywiście, zgodnie z teorią prawdopodobieństwa, może to spotkać każdego, ale nigdy nie byłam na to przygotowana i nie wiem, jak właściwie postąpić dalej…”, – czytamy w komunikacie marki.

Aby pomóc firmie przetrwać i wznowić działalność, wszystkim chętnym proponuje się zakup bonów upominkowych na dowolną kwotę.

Źródło: Helena.Mikhnich

Wcześniej Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim.

Również podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina.

Ponadto rosyjski ostrzał uszkodził zakład produkcyjny marki Harvest clothing.

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