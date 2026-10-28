Видео: Россия уничтожила фабрику украинского бренда женской одежды Helena Mikhnich

В результате очередного российского обстрела полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich. О потере производства сообщили следующими словами: «Фабрики больше нет».

В компании отметили, что в ближайшее время свяжутся со всеми клиентами, чьи заказы в настоящее время невозможно выполнить, и полностью вернут средства за оплаченные товары.

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«Мы свяжемся с каждым, чьи заказы невозможно будет отправить, и вернем деньги. Конечно, по теории вероятности это может случиться с каждым, но я никогда не была к этому готова и не знаю, как правильно действовать дальше…», — говорится в сообщении бренда.

Чтобы помочь компании выстоять и возобновить деятельность, всем желающим предлагают приобрести подарочные сертификаты на любую сумму.

Источник: Helena.Mikhnich

Ранее Россия атаковала предприятие по производству продуктов в Одесской области.

Также РФ во время атаки на Киев уничтожила офис украинского бренда Nika Zemlyanikina.

Кроме того, российский обстрел повредил производственные мощности бренда Harvest clothing.

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