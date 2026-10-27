ПВО Украины сбивает 60–80 % российских реактивных дронов — Генштаб

По результатам анализа последних трёх месяцев средний показатель уничтожения российских реактивных ударных беспилотников типа «Герань-4» силами противовоздушной обороны Украины составляет почти 60 %, а при отражении отдельных атак достигает 80 %.

Важную роль в уничтожении реактивных дронов играет тактическая авиация — самолеты F-16, Mirage и МиГ-29. Параллельно продолжается укрепление «малой ПВО» с помощью новейших систем Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, зенитных установок Gepard, а также мобильных огневых групп, оснащенных ПЗРК.

Кроме того, Силы обороны испытывают новые отечественные дроны-перехватчики, отдельные образцы которых уже имеют на своём счёте десятки сбитых реактивных беспилотников противника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

Эффективность сбивания российских реактивных беспилотников в некоторых случаях достигает 85%, однако на работу украинской ПВО влияют погода, интенсивность атак и дефицит ракет. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что туман затрудняет перехват целей, но в то же время создает трудности и для российской стороны.

На военном аэродроме «Гвардейское» в оккупированном Крыму строят новые укрытия для российских беспилотников типа «Герань». Судя по спутниковым снимкам, на территории объекта возводят более 20 укрытий для дронов и около 40 меньших сооружений, похожих на гаражи.

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