Россия нанесла 50 ударов по Сумской области за сутки, есть пострадавшие

Российские войска в течение суток — с утра 27 по утро 28 октября — нанесли 50 ударов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак пострадали двое мужчин.

В Сумской общине в результате попадания российского беспилотника пострадал 51-летний мужчина.

В Белопольской общине вражеский дрон попал в автомобиль. Ранение получил 43-летний мужчина.

Наибольшее количество ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Российские войска атаковали Сумскую область артиллерией, минометами, беспилотниками, в частности FPV-дронами, а также управляемыми авиационными бомбами.

По данным Сумской областной государственной администрации, повреждения зафиксированы в нескольких общинах области:

Шосткинская община: повреждены объект гражданской инфраструктуры, административное здание, нежилое помещение и транспортное средство.

Зноб-Новгородская община: повреждены многоквартирный жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

Сумская община: повреждены объект гражданской инфраструктуры, нежилое помещение и транспортные средства.

Белопольская община: поврежден автомобиль.

Середино-Будская община: повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры.

Путивльская община: повреждены объект гражданской инфраструктуры и автомобили.

Березовская община: повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

Хутор-Михайловская община: поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Всего за сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области, нанеся удары по жилым домам, транспортным средствам и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook.

В результате очередного российского обстрела полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich. О потере производства сообщили словами: «Фабрики больше нет».

Ранее Россия атаковала предприятие по производству продуктов питания в Одесской области.

Также РФ во время атаки на Киев уничтожила офис украинского бренда Nika Zemlyanikina.

Кроме того, российский обстрел повредил производственные мощности бренда Harvest clothing.

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