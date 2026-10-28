过去24小时内，俄罗斯对苏梅州发动了50次袭击，造成人员伤亡

在10月27日清晨至28日清晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的26个居民点发动了50次袭击。袭击导致两名男子受伤。

在苏姆斯克社区，一名51岁的男子因遭俄罗斯无人机击中而受伤。

在比洛皮尔社区，一架敌方无人机击中了一辆汽车，一名43岁的男子受伤。

苏姆区和肖斯季诺区记录到的袭击次数最多。

俄军使用火炮、迫击炮、无人机（特别是FPV无人机）以及制导航空炸弹对苏梅州发动了袭击。

据苏姆州州政府消息，该州多个社区均记录到受损情况：

肖斯季诺社区： 一处民用基础设施、一栋行政大楼、一处非住宅用房及一辆交通工具受损。

兹诺布-诺夫哥罗德社区： 一栋多户住宅楼及民用基础设施设施受损。

苏姆社区： 一处民用基础设施、非住宅场所及多辆交通工具受损。

比洛皮尔社区： 一辆汽车受损。

塞雷迪诺-布德斯基社区： 私人住宅、农用建筑及民用基础设施设施受损。

普季夫尔社区： 一处民用基础设施及多辆汽车受损。

别雷齐夫社区： 一栋私人住宅和农用建筑受损。

胡蒂尔-米哈伊洛夫斯卡社区：一处民用基础设施受损。

过去24小时内，俄军共袭击了苏姆州26个居民点，对民居、交通工具及民用基础设施发动了打击。

苏姆州军事行政管理局在Facebook上发布了这一消息。

由于俄罗斯的又一次炮击，乌克兰女装品牌Helena.Mikhnich的生产工厂被彻底摧毁。关于生产能力的丧失，他们表示：“工厂已经不复存在了。”

此前，俄罗斯曾袭击了敖德萨州的一家食品生产企业。

此外，俄罗斯在袭击基辅期间还摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室。

此外，俄罗斯的炮击还损坏了服装品牌Harvest clothing的生产设施。

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