过去24小时内，俄罗斯对苏梅州发动了50次袭击，造成人员伤亡
在10月27日清晨至28日清晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的26个居民点发动了50次袭击。袭击导致两名男子受伤。
在苏姆斯克社区，一名51岁的男子因遭俄罗斯无人机击中而受伤。
在比洛皮尔社区，一架敌方无人机击中了一辆汽车，一名43岁的男子受伤。
苏姆区和肖斯季诺区记录到的袭击次数最多。
俄军使用火炮、迫击炮、无人机（特别是FPV无人机）以及制导航空炸弹对苏梅州发动了袭击。
据苏姆州州政府消息，该州多个社区均记录到受损情况：
- 肖斯季诺社区：一处民用基础设施、一栋行政大楼、一处非住宅用房及一辆交通工具受损。
- 兹诺布-诺夫哥罗德社区：一栋多户住宅楼及民用基础设施设施受损。
- 苏姆社区：一处民用基础设施、非住宅场所及多辆交通工具受损。
- 比洛皮尔社区：一辆汽车受损。
- 塞雷迪诺-布德斯基社区：私人住宅、农用建筑及民用基础设施设施受损。
- 普季夫尔社区：一处民用基础设施及多辆汽车受损。
- 别雷齐夫社区：一栋私人住宅和农用建筑受损。
- 胡蒂尔-米哈伊洛夫斯卡社区：一处民用基础设施受损。
过去24小时内，俄军共袭击了苏姆州26个居民点，对民居、交通工具及民用基础设施发动了打击。
由于俄罗斯的又一次炮击，乌克兰女装品牌Helena.Mikhnich的生产工厂被彻底摧毁。关于生产能力的丧失，他们表示：“工厂已经不复存在了。”
此前，俄罗斯曾袭击了敖德萨州的一家食品生产企业。
此外，俄罗斯在袭击基辅期间还摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室。
此外，俄罗斯的炮击还损坏了服装品牌Harvest clothing的生产设施。