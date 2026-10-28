Росія завдала 50 ударів по Сумщині за добу, є постраждалі

Російські війська протягом доби — з ранку 27 до ранку 28 жовтня — завдали 50 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак постраждали двоє чоловіків.

У Сумській громаді внаслідок влучання російського безпілотника постраждав 51-річний чоловік.

У Білопільській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль. Поранення отримав 43-річний чоловік.

Найбільшу кількість ударів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах.

Російські війська атакували Сумську область артилерією, мінометами, безпілотниками, зокрема FPV-дронами, а також керованими авіаційними бомбами.

За даними Сумської ОВА, пошкодження зафіксували в кількох громадах області:

Шосткинська громада: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, адміністративну будівлю, нежитлове приміщення та транспортний засіб.

Зноб-Новгородська громада: пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури.

Сумська громада: зазнали пошкоджень об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення та транспортні засоби.

Білопільська громада: пошкоджено автомобіль.

Середино-Будська громада: пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.

Путивльська громада: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі.

Березівська громада: зазнали пошкоджень приватний житловий будинок і господарські споруди.

Хутір-Михайлівська громада: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Загалом за добу російські війська атакували 26 населених пунктів Сумщини, завдавши ударів по житлових будинках, транспортних засобах та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

Унаслідок чергового російського обстрілу повністю знищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich. Про втрату виробництва повідомили словами: «Фабрики більше немає».

Раніше Росія атакувала підприємство з виробництва продуктів на Одещині.

Також РФ під час атаки на Київ знищила офіс українського бренду Nika Zemlyanikina.

Окрім того, російський обстріл пошкодив виробництво бренду Harvest clothing.

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