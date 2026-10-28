W ciągu ostatnich 24 godzin Rosja przeprowadziła 50 ataków na obwód sumski; są ofiary
W ciągu doby — od rana 27 do rana 28 października — rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.
W gminie Sumy w wyniku trafienia rosyjskiego drona ranny został 51-letni mężczyzna.
W gminie Bilopilski wrogi dron uderzył w samochód. Ranny został 43-letni mężczyzna.
Najwięcej uderzeń odnotowano w rejonach sumskim i szostkowskim.
Rosyjskie wojska zaatakowały obwód sumski przy użyciu artylerii, moździerzy, dronów, w tym dronów FPV, a także kierowanych bomb lotniczych.
Według danych Obwodowej Administracji Sumskiej odnotowano zniszczenia w kilku gminach obwodu:
- Gmina Szostka: uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej, budynek administracyjny, lokal niemieszkalny oraz pojazd.
- Gmina Zno-Nowogród: uszkodzono wielorodzinny budynek mieszkalny oraz obiekty infrastruktury cywilnej.
- Gmina Sumy: uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej, lokal niemieszkalny oraz pojazdy.
- Gmina Bilopil: uszkodzono samochód.
- Gmina Seredyno-Bud: uszkodzono prywatne budynki mieszkalne, budynki gospodarcze oraz obiekty infrastruktury cywilnej.
- Gmina Putivl: uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej oraz samochody.
- Gmina Berezów: uszkodzono prywatny dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze.
- Gmina Chutir-Mykhailivska: uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej.
W sumie w ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 26 miejscowości w obwodzie sumskim, zadając ciosy budynkom mieszkalnym, pojazdom i infrastrukturze cywilnej.
Informację tę podała Sumskia obwodowa administracja wojskowa na Facebooku.
W wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału całkowicie zniszczono fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena.Mikhnich. O utracie zakładu produkcyjnego poinformowano słowami: „Fabryki już nie ma”.
Wcześniej Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim.
Również podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina.
Ponadto rosyjski ostrzał uszkodził zakład produkcyjny marki Harvest clothing.