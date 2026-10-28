W ciągu ostatnich 24 godzin Rosja przeprowadziła 50 ataków na obwód sumski; są ofiary

W ciągu doby — od rana 27 do rana 28 października — rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.

W gminie Sumy w wyniku trafienia rosyjskiego drona ranny został 51-letni mężczyzna.

W gminie Bilopilski wrogi dron uderzył w samochód. Ranny został 43-letni mężczyzna.

Najwięcej uderzeń odnotowano w rejonach sumskim i szostkowskim.

Rosyjskie wojska zaatakowały obwód sumski przy użyciu artylerii, moździerzy, dronów, w tym dronów FPV, a także kierowanych bomb lotniczych.

Według danych Obwodowej Administracji Sumskiej odnotowano zniszczenia w kilku gminach obwodu:

Gmina Szostka: uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej, budynek administracyjny, lokal niemieszkalny oraz pojazd.

Gmina Zno-Nowogród: uszkodzono wielorodzinny budynek mieszkalny oraz obiekty infrastruktury cywilnej.

Gmina Sumy: uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej, lokal niemieszkalny oraz pojazdy.

Gmina Bilopil: uszkodzono samochód.

Gmina Seredyno-Bud: uszkodzono prywatne budynki mieszkalne, budynki gospodarcze oraz obiekty infrastruktury cywilnej.

Gmina Putivl: uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej oraz samochody.

Gmina Berezów: uszkodzono prywatny dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

Gmina Chutir-Mykhailivska: uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej.

W sumie w ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 26 miejscowości w obwodzie sumskim, zadając ciosy budynkom mieszkalnym, pojazdom i infrastrukturze cywilnej.

Informację tę podała Sumskia obwodowa administracja wojskowa na Facebooku.

W wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału całkowicie zniszczono fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena.Mikhnich. O utracie zakładu produkcyjnego poinformowano słowami: „Fabryki już nie ma”.

Wcześniej Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim.

Również podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina.

Ponadto rosyjski ostrzał uszkodził zakład produkcyjny marki Harvest clothing.

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