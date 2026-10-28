Спецоперация GROUP 10 в Сумской области: уничтожено более 100 оккупантов, ещё 29 взяты в плен

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые кадры спецоперации GROUP 10 в Сумской области. За семь дней украинские спецназовцы очистили от российских оккупантов более 600 гектаров территории, поразили 1100 целей и ликвидировали 108 захватчиков. Еще 29 российских военных попали в плен.

Как сообщили в ГУР, главной задачей операции было сорвать наступательные планы российских оккупационных войск и не допустить перерезания логистических путей Сил обороны Украины.

В течение семи дней операторы GROUP 10 вели боевые действия и зачищали территорию от присутствия противника. Всего под контроль украинских военных перешло более 600 гектаров.

После выполнения задач зачищенные и взятые под контроль позиции передали другим подразделениям Сил обороны Украины.

В ходе боевых столкновений с противником украинские военные достигли следующих результатов:

1100 вражеских целей поражено ;

108 российских захватчиков ликвидировано ;

29 военнослужащих РФ взяты в плен.

В ГУР продолжают публиковать материалы о ходе спецоперации GROUP 10 в Сумской области.

Новую подборку видео и фотографий опубликовали в среду, 28 октября, в Telegram-канале Департамента активных действий ГУР МОУ.

Кроме того, военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Бойцы 23-го штурмового полка Н.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен более 30 российских военных.

К операции «Велес» присоединились 13-я бригада Национальной гвардии «Хартия», 23-й отдельный штурмовой полк «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия», полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в частности легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус, 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес» и другие подразделения Сил обороны.

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