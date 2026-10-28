乌克兰国防部情报总局公布了在苏梅州开展的“GROUP 10”特别行动的新画面。 在七天内，乌克兰特种部队从俄罗斯占领军手中收复了超过600公顷的领土，打击了1100个目标，并消灭了108名侵略者。另有29名俄罗斯军人被俘。

据总情报局通报，此次行动的主要任务是挫败俄占军的进攻计划，并防止乌克兰国防军的补给线被切断。

在七天内，GROUP 10的作战人员持续开展战斗行动，并清剿了该区域内的敌军。总计有超过600公顷的区域被乌克兰军队控制。

任务完成后，已清剿并控制的阵地移交给了乌克兰国防军的其他部队。

在与敌人的交战中，乌克兰军队取得了以下战果：

摧毁1100个敌方目标 ；

击毙108名俄罗斯侵略者 ；

俘虏29名俄罗斯军人。

总参谋部情报总局继续公布关于苏梅州“GROUP 10”特别行动进展的材料。

10月28日（周三），国防部总参谋部行动部在Telegram频道上发布了新一辑视频和照片。

此外，乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵正在库皮扬斯克方向实施代号为“维莱斯”的地下特战行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

乌克兰国民卫队第23突击团的官兵G的战士参加了在库皮扬斯克方向开展的“维莱斯”反攻行动，在此期间，乌克兰守军通过地下通道推进了15多公里，并俘虏了30多名俄罗斯军人。

参与“维莱斯”行动的部队包括国民卫队第13旅“宪章”、国民卫队第2军“宪章”麾下的第23独立突击团“R.U.G”突击团、国民卫队“宪章”第2军“拉瓦”无人机系统团、 乌克兰国防部情报总局下属部队，特别是“俄罗斯自由”军团和俄罗斯志愿军军团、第429“阿基里斯”独立无人机旅以及国防军的其他部队。

关注我们在