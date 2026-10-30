俄罗斯提出了恢复和平谈判的条件，其中要求乌克兰作出单方面让步。与此同时，克里姆林宫正在营造舆论基础，以便在谈判未能达成协议的情况下，将责任归咎于基辅。

分析人士关注到了俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫关于乌克兰、美国和俄罗斯可能在阿布扎比举行三方会谈的表态。

据他称，会晤可能在11月4日之后举行。不过，具体时间将取决于战场局势和事态的总体发展。

乌沙科夫还表示，莫斯科将密切关注乌克兰是否会在11月4日“民族团结日”庆祝活动期间对俄罗斯境内发动大规模袭击。

ISW认为，克里姆林宫以此将谈判意愿与停止乌克兰远程袭击挂钩。

与此同时，俄罗斯曾多次拒绝关于双方互停此类打击的提议。分析人士指出，莫斯科经常夸大俄军在前线的战果，试图以此加强对乌克兰的压力，并迫使其作出单方面让步。

据战争研究所评估，克里姆林宫很可能有意制造一种局面，使乌克兰拒绝满足俄罗斯的要求被描绘成和平解决的障碍。

与此同时，尤里·乌沙科夫所提及的条件确切内容仍不明朗。

分析人士指出，莫斯科的另一项行动是试图限制欧洲国家参与谈判进程。俄罗斯官员声称，欧洲在与克里姆林宫的对话上似乎没有统一立场。

尤里·乌沙科夫特别指出，当前的谈判框架仅限于乌克兰、美国和俄罗斯三方之间。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃也指责欧洲领导人不愿讨论莫斯科的利益。

美国战略研究所（ISW）认为，俄罗斯正试图阻止欧洲代表参与谈判进程，除非他们同意其要求。其中包括北约撤回至1997年的边界。

此外，克里姆林宫还试图利用欧洲各国之间的分歧，以削弱它们在乌克兰战争问题上的共同立场。

因此，据ISW分析师评估，莫斯科不仅为恢复谈判提出了条件，还正在开展一场宣传攻势，这可能使其得以指责乌克兰未能达成和平协议。

战争研究所（ISW）的报告中提到了这一点。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京准备与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基进行电话交谈。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示了这一点。

10月30日，乌克兰总统办公室就克里姆林宫关于俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京是否会接听乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基电话的声明发表了评论。

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