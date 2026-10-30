Кремль готовит почву для обвинений Украины в срыве мирных переговоров, — ISW

Россия выдвигает условия для возобновления мирных переговоров, которые предусматривают односторонние уступки со стороны Украины. В то же время Кремль создает информационную почву, чтобы в случае отсутствия договоренностей возложить ответственность за это на Киев.

Аналитики обратили внимание на заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова о возможных трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

По его словам, встреча может состояться после 4 ноября. При этом конкретные сроки будут зависеть от ситуации на поле боя и общего хода событий.

Ушаков также заявил, что Москва будет следить за тем, нанесет ли Украина масштабные удары по территории России во время празднования Дня народного единства 4 ноября.

В ISW считают, что таким образом Кремль связывает готовность к переговорам с прекращением украинских дальнобойных атак.

В то же время Россия неоднократно отказывалась от предложений о взаимном прекращении таких ударов. Аналитики отмечают, что Москва регулярно использует преувеличенные заявления об успехах российской армии на фронте, пытаясь усилить давление на Украину и добиться односторонних уступок.

По оценке Института изучения войны, Кремль, вероятно, намеренно создает условия, при которых отказ Украины выполнять российские требования можно будет представить как препятствие для мирного урегулирования.

В то же время точное содержание условий, о которых говорил Юрий Ушаков, остается неясным.

Еще одним направлением действий Москвы аналитики называют попытки ограничить участие европейских стран в переговорном процессе. Российские чиновники утверждают, что у Европы якобы нет единой позиции относительно диалога с Кремлем.

В частности, Юрий Ушаков заявил, что нынешний формат предусматривает переговоры только между Украиной, США и Россией.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также обвинила европейских лидеров в нежелании обсуждать интересы Москвы.

В ISW считают, что Россия пытается не допускать европейских представителей к переговорному процессу, пока они не согласятся с её требованиями. Среди них — возвращение НАТО к границам 1997 года.

Кроме того, Кремль стремится воспользоваться разногласиями между европейскими странами, чтобы ослабить их общую позицию по поводу войны в Украине.

Таким образом, по оценке аналитиков ISW, Москва не только выдвигает условия для возобновления переговоров, но и разворачивает информационную кампанию, которая может позволить ей обвинить Украину в отсутствии мирного соглашения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин готов провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

30 октября в Офисе президента Украины прокомментировали заявления Кремля о том, ответил бы российский диктатор Владимир Путин на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского.

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