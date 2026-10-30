В результате атаки российского беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило сообщение о гибели сотрудника Запорожской атомной электростанции. По имеющимся данным, мужчина погиб 29 октября в результате атаки российского беспилотника.

Согласно полученной информации, погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что любая атака на работников атомной электростанции является абсолютно неприемлемой и нарушает «Семь незаменимых принципов ядерной безопасности и физической охраны во время вооруженного конфликта».

Он в очередной раз призвал максимально воздерживаться от военных действий, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

«Энергоатом» прокомментировал гибель так называемого главного инженера ЗАЭС.

МИД отверг обвинения РФ в связи с гибелью инженера ЗАЭС.

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