В результате атаки российского беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило сообщение о гибели сотрудника Запорожской атомной электростанции. По имеющимся данным, мужчина погиб 29 октября в результате атаки российского беспилотника.
Согласно полученной информации, погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что любая атака на работников атомной электростанции является абсолютно неприемлемой и нарушает «Семь незаменимых принципов ядерной безопасности и физической охраны во время вооруженного конфликта».
Он в очередной раз призвал максимально воздерживаться от военных действий, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.
Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.
«Энергоатом» прокомментировал гибель так называемого главного инженера ЗАЭС.
МИД отверг обвинения РФ в связи с гибелью инженера ЗАЭС.